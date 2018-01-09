В Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус

На трассе «Вилюй», которая проходит через Иркутскую область, произошло возгорание пассажирского автобуса, в котором находилось 32 человека.

В ночь на 9 января на одной из трасс Иркутской области случился инцидент с возгоранием пассажирского автобуса. Автобус ехал из Иркутска. Конечным пунктом назначения рейса был Усть-Илимск.Примерно в 20:00 по мск в пожарную областную службу поступил звонок, в котором было сообщено о возгорании автобуса на трассе «Вилюй». Приехавшие в течении двадцати минут пожарные, успели эвакуировать всех пассажиров и потушить огонь. Ближайший пункт расположения пожарной службы находился примерно за 23 километра.В результате спасательных работ все пассажиры были спасены. Пострадавших и раненых не оказалось. Со временем, благодаря попутному транспорту, люди были доставлены в место назначения.Пассажирский автобус сгорел полностью. Короткое замыкание проводки транспортного средства стало самой вероятной причиной возгорания.