Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Мнения

Световой луч может показать потусторонний мир: Принцип существования четырехмерного измерения раскрыт

Как попасть в четырехмерное измерение.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

Сюжеты :

Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов
| | В Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус

В Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус

Сегодня, 08:40
На трассе «Вилюй», которая проходит через Иркутскую область, произошло возгорание пассажирского автобуса, в котором находилось 32 человека.

В Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус

 

В ночь на 9 января на одной из трасс Иркутской области случился инцидент с возгоранием пассажирского автобуса. Автобус ехал из Иркутска. Конечным пунктом назначения рейса был Усть-Илимск.

Примерно в 20:00 по мск в пожарную областную службу поступил звонок, в котором было сообщено о возгорании автобуса на трассе «Вилюй». Приехавшие в течении двадцати минут пожарные, успели эвакуировать всех пассажиров и потушить огонь. Ближайший пункт расположения пожарной службы находился примерно за 23 километра.

В результате спасательных работ все пассажиры были спасены. Пострадавших и раненых не оказалось. Со временем, благодаря попутному транспорту, люди были доставлены в место назначения.

Пассажирский автобус сгорел полностью. Короткое замыкание проводки транспортного средства стало самой вероятной причиной возгорания.
Новости по теме
В Московской области сгорел пассажирский автобус
В Московской области сгорел пассажирский автобус

В Московской области сегодня на 30-м километре Можайского шоссе произошло возгорание пассажирского автобуса. Согласно предварительным данным, в процессе

В Подмосковье на трассе сгорел пассажирский автобус
В Подмосковье на трассе сгорел пассажирский автобус

Сегодня, 3 ноября, в Подмосковье недалеко от города Пушкино случилось происшествие. На трассе сгорел пассажирский автобус. Люди, которые ехали в нем, успели

В Ростовской области на трассе горел пассажирский автобус
В Ростовской области на трассе горел пассажирский автобус

В Ростовской области на трассе загорелся пассажирский автобус. Об этом сегодня сообщил источник в пресс-центре МЧС Ростовской области.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости