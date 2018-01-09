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| | В ДТП с мотоциклом в Таиланде погиб россиянин

В ДТП с мотоциклом в Таиланде погиб россиянин

Сегодня, 08:21
В числе троих погибших в результате дорожной аварии, случившейся в таиландском городе Паттайя, числится также и гражданин Российской Федерации. Россиянин, как и его пассажирка, погибли прямо на месте ДТП.

В ДТП с мотоциклом в Таиланде погиб россиянин

 

По информации, обнародованной таиландским изданием The Nation, авария произошла из-за того, что российский гражданин, находясь за рулём мотоцикла с пассажиром на борту, допустил наезд на пешехода, которым оказался мужчина из Южной Кореи. Россиянин был за рулём транспортного средства марки Kawasaki. Представители правоохранительных органов заявили, что все трое участников инцидента расстались с жизнью прямо в момент произошедшей аварии от сильного столкновения.

По предварительным данным, возраст девушки, находившейся на мотоцикле россиянина, составлял на вид не более 25 лет, а туристу, в которого врезался мотоцикл, было 20 лет. В данный момент представители российского посольства в Таиланде воздерживаются от комментариев.
Александр Вест
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