В Барнауле на вокзале задержали «танцора»

В сети появилось видео с записи камер вокзала. На ролике показано, что молодой человек действительно вёл себя весьма подозрительно и своим поведением распугивал окружающих людей. Причина такого поведения неизвестна, но в полиции предполагают, что неадекватность парня была подпитана наркотическими веществами, пишет VistaNews.
Зрители, посмотревшие видеоролик от души посмеялись, а также выставили перечень своих предположений о том, что же стало действительно причиной таких вокзальных «танцев». Самыми распространёнными были предположения о том, что молодой человек просто продолжал праздновать Новый год или же был очень рад тому, что покидает Барнаул.