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| | В Барнауле на вокзале задержали «танцора»

В Барнауле на вокзале задержали «танцора»

Вчера, 18:30
Молодой человек, который весьма странно вёл себя на барнаульском вокзале и также странно двигался на одном месте, был схвачен охраной вокзала и передан местной полиции.

В Барнауле на вокзале задержали «танцора»

 

В сети появилось видео с записи камер вокзала. На ролике показано, что молодой человек действительно вёл себя весьма подозрительно и своим поведением распугивал окружающих людей. Причина такого поведения неизвестна, но в полиции предполагают, что неадекватность парня была подпитана наркотическими веществами, пишет VistaNews.

Зрители, посмотревшие видеоролик от души посмеялись, а также выставили перечень своих предположений о том, что же стало действительно причиной таких вокзальных «танцев». Самыми распространёнными были предположения о том, что молодой человек просто продолжал праздновать Новый год или же был очень рад тому, что покидает Барнаул.
Валерия Голицына
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