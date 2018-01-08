Из горящей девятиэтажки в Тюмени эвакуированы 130 человек

В связи с возгоранием в девятиэтажном доме в Тюмени произведена эвакуация 130 жителей. На данный момент в процессе устранении пожара задействованы 29 единиц спецтехники и 82 человека.





Устранением пожара на данный момент заняты представители экстренных служб области. Известно о задействовании 80 человек, а также 29 единиц специальной техники.

Представителями экстренных служб Тюмени сообщается об инциденте в связи возгоранием фасада, относящегося к девятиэтажному жилому дому, расположенного на улице Ткацкой. Известны данные о площади распространении огня – около 500 метров.Из дома экстренно эвакуированы более 130 человек, в числе которых двое детей. Жильцам дома предоставлен пункт временного размещения с вместимостью до 180 человек. Для обогрева пострадавших имеются автобусы.В пресс-службе МЧС Тюмени сообщают, что загорелся утеплитель дома, после чего огонь начал распространяться на соседние дома. Сведения о возможной причине пожара не известны.