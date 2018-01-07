Полиция наблюдала за дракой в Ульяновской области

Полицейские Ульяновской области наблюдали за массовой дракой, которая произошла в пределах региона. Инцидент произошел в Димитровграде.





На кадрах можно увидеть, как несколько человек пинают двух упавших на землю парней. Вскоре одного из участников конфликта уводит в сторону другой человек, но уходящий просит друга отпустить его, дабы далее продолжать драться. Как написали в телеграм-канале Mash, наряд полиции меланхолично наблюдает за массовым мордобоем у клуба.

Никита Готский

Как сообщается, конфликт произошел ночью 2 января возле одного из местных ночных клубов. Почти десять человек принялись драться на глазах у наряда полиции, никто из стражей правопорядка решил не вмешиваться в происходящее. Пятеро правоохрантелей стояли в стороне, смотрели за боем и общались друг с другом.