Полиция наблюдала за дракой в Ульяновской области

Как сообщается, конфликт произошел ночью 2 января возле одного из местных ночных клубов. Почти десять человек принялись драться на глазах у наряда полиции, никто из стражей правопорядка решил не вмешиваться в происходящее. Пятеро правоохрантелей стояли в стороне, смотрели за боем и общались друг с другом.
Полиция наблюдала за дракой в Ульяновской областиВчера, 21:09
Во Владивостоке сегодня ночью, возле одного из ночных баров города, представители "Бойцовского клуба" в ходе драки убили одного из местных жителей. Об этом
Футбольный поединок регионального первенства Ростовской области завершился дракой на поле между игроками двух клубов и фанатами. Видеозапись с потасовкой
В Ульяновской области произошел трагический инцидент, в ходе которого пострадал один человек. Сообщается, что в жилом доме взорвался баллон с бытовым сжиженным