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| | Полиция наблюдала за дракой в Ульяновской области

Полиция наблюдала за дракой в Ульяновской области

Вчера, 21:09
Полицейские Ульяновской области наблюдали за массовой дракой, которая произошла в пределах региона. Инцидент произошел в Димитровграде.

Полиция наблюдала за дракой в Ульяновской области

 

Как сообщается, конфликт произошел ночью 2 января возле одного из местных ночных клубов. Почти десять человек принялись драться на глазах у наряда полиции, никто из стражей правопорядка решил не вмешиваться в происходящее. Пятеро правоохрантелей стояли в стороне, смотрели за боем и общались друг с другом.

 
На кадрах можно увидеть, как несколько человек пинают двух упавших на землю парней. Вскоре одного из участников конфликта уводит в сторону другой человек, но уходящий просит друга отпустить его, дабы далее продолжать драться. Как написали в телеграм-канале Mash, наряд полиции меланхолично наблюдает за массовым мордобоем у клуба.

Никита Готский
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