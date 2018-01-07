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| | В Кировском районе Петербурга автобус врезался в забор

В Кировском районе Петербурга автобус врезался в забор

Вчера, 20:28
В Кировском районе Петербурга пассажирский автобус влетел в ограждение. Инцидент произошел сегодня около шести часов вечера.

В Кировском районе Петербурга автобус врезался в забор

 

Об этом проишествии рассказали свидетели на страницах социальных сетей. К настоящему моменту о ДТП имеется крайне мало информации. Известно, что авария возникла на распутье проезжих частей Подводника Кузьмина и Бульвара Новаторов. Данные о вероятных потерпевших сейчас выясняются.

Два дня назад на территории Орловской области школьный автобус попал в ДТП. Легковой автомобиль марки ВАЗ влетел в автобус, который вез детей на праздничное мероприятие. ВАЗ унесло в сторону во время передвижения по проезжей части на летней резине, после чего тот врезался в ПАЗ. Дети в ДТП не пострадали. Двух пассажиров "семерки" отпустили по домам после осмотра медиков.
Никита Готский
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