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| | В Москве задержали активистов штаба Навального

В Москве задержали активистов штаба Навального

Вчера, 19:16
В Москве задержали двух волонтеров штаба Алексея Навального. Активистов привезли в один из полицейских участков. 
 

В Москве задержали активистов штаба Навального

 

Согласно полученной информации, сегодня на Садовнической улице в российской столице сотрудники правоохранительных органов задержали двух волонтеров предвыборного штаба известного оппозиционера Алексея Навального. Как оказалось, задержанные стояли на улице с воздушными шарами и газетами. Мужчин провели в участок под предлогом противозаконного митинга. По мнению активистов, это в полной мере бессмысленная проверка. Волонтеров отправили в полицейский отдел по Замоскворечью.

Правоохранители провели досмотр вещей задержанных. В частности, полиция проверила сумку одного из парней. В парке "Зарядье" сотрудники МВД задержали двух активисток штаба Навального, раздававших газеты с предвыборной программой оппозиционера. Их отвезли в участок "Китай-город".

Никита Готский
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