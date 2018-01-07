В Волгограде разминировали фугасную авиабомбу

4 января по ул. Менжинского в Волгограде была обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.





Дожидаясь приезда пиротехников, территорию окружили отряды полицейских. На месте происшествия также дежурили бригады скорой помощи. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Воглоградской области, 7 января прибывший в город Донской спасательный центр МЧС разминировал и обезвредил бомбу. Саперы транспортировали снаряд в Орловский карьер. Там же и взорвали его.

Район, в котором была найдена бомба, Спартановка 23 августа1942 года первым принял на себя удар немецких войск в Сталинградской битве. В течении 5 дней в этих местах велись ожесточенные бои, отголоски которых и по сей день можно обнаружить.Всего за 2017 год по всей области было обнаружено 13 авиабомб. В 2018 году это первый обнаруженный снаряд.