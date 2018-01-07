Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Мнения

Звезда Табби продолжает «неправильно» мерцать: Учёные усомнились в обитаемости созвездия Лебедя

Учёные опровергли наличие сферы Дайсона.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих
| | В Волгограде разминировали фугасную авиабомбу

В Волгограде разминировали фугасную авиабомбу

Вчера, 19:06
4 января по ул. Менжинского в Волгограде была обнаружена фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

 

В Волгограде разминировали фугасную авиабомбу


Дожидаясь приезда пиротехников, территорию окружили отряды полицейских. На месте происшествия также дежурили бригады скорой помощи. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России в Воглоградской области, 7 января прибывший в город Донской спасательный центр МЧС разминировал и обезвредил бомбу. Саперы транспортировали снаряд в Орловский карьер. Там же и взорвали его.


Район, в котором была найдена бомба, Спартановка 23 августа1942 года первым принял на себя удар немецких войск в Сталинградской битве. В течении 5 дней в этих местах велись ожесточенные бои, отголоски которых и по сей день можно обнаружить.

Всего за 2017 год по всей области было обнаружено 13 авиабомб. В 2018 году это первый обнаруженный снаряд.
Новости по теме
Очередная находка с военных времен обнаружена в Волгограде
Очередная находка с военных времен обнаружена в Волгограде

Очередная находка с военных времен обнаружена в Волгограде, о чем сообщили представители регионального подразделения МЧС. На этот раз была найдена фугасная

В Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны
В Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

В Москве 20 апреля нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Информацию об этом сообщает пресс-служба администрации столицы РФ.

В Москве на стройплощадке обнаружена фугасная бомба времен ВОВ
В Москве на стройплощадке обнаружена фугасная бомба времен ВОВ

На юго-востоке Москвы на стройплощадке рабочие в ходе проведения земляных работ отыскали фугасную авиабомбу периода Великой Отечественной войны (ВОВ). Этой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости