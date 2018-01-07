Падение воздушной гимнастки во время гастролей цирка в Гомеле сняли на видео

Труппа прибыла на гастроли в Гомель, написав на афишах об эксклюзивном номере, который должен был стать гвоздем программы. Последний заключался в выполнении опасных трюков на высоте 9-этажного здания. Однако во время его демонстрации 20-летняя циркачку не подстраховал партнер, в результате чего девушка упала мимо специальной сетки на манеж с высоты четырех метров, заработав серьезную травм головы. Падения гимнастки запечатлел на видео один из зрителей, который снимал самые яркие моменты шоу.
Падение воздушной гимнастки во время гастролей цирка в Гомеле сняли на видеоВчера, 17:24
В Душанбе под куполом цирка произошло чрезвычайное происшествие. Во время выполнения трюка упала девушка, получив при этом некоторые повреждения.
Во время выступления на рождественском представления артист Пермского цирка сорвался с высоты. О происшествии первыми сообщили зрители, присутствовавшие на
Вчера вечером, 21 ноября, в Москве по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 15 случилось происшествие. Во время селфи 16-летняя девушка упала с 8-метровой