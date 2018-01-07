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| | Падение воздушной гимнастки во время гастролей цирка в Гомеле сняли на видео

Падение воздушной гимнастки во время гастролей цирка в Гомеле сняли на видео

Вчера, 17:24
Происшествие случилось в пятницу, 5 января, в здании цирка в Гомеле. Партнер по номеру не смог удержать гимнастку во время выполнения сложного трюка.

Падение воздушной гимнастки во время гастролей цирка в Гомеле сняли на видео

 

Труппа прибыла на гастроли в Гомель, написав на афишах об эксклюзивном номере, который должен был стать гвоздем программы. Последний заключался в выполнении опасных трюков на высоте 9-этажного здания. Однако во время его демонстрации 20-летняя циркачку не подстраховал партнер, в результате чего девушка упала мимо специальной сетки на манеж с высоты четырех метров, заработав серьезную травм головы. Падения гимнастки запечатлел на видео один из зрителей, который снимал самые яркие моменты шоу.


В настоящее время пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы под наблюдением медиков, которые называют ее состояние крайне тяжелым.

Пойда Анна
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