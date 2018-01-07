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| | В Самарской области мужчина насмерть вмерз в лед

В Самарской области мужчина насмерть вмерз в лед

Сегодня, 13:05
В Самарской области посреди речки Волга, был обнаружен мужчина, который вмерз в лед.

В Самарской области мужчина насмерть вмерз в лед

 

В поисково-спасательную службу поступило заявление о пропаже мужчины, который уехал на снегоходе на рыбалку. 46-летний житель Самарской области 5 января отправился на рыбалку, а 9 января прервалась с ним связь. Родные начали паниковать. Оказалось, что мужчина провалился по пояс в прорубь и не смог выбраться, так и остался. Сотрудники спасательной службы искать начали не сразу, так как на Волге образовались большие торосы. Спустя некоторое время, рыбака нашли уже мертвым.

Служба спасения всех предупреждает, что зимняя рыбалка очень опасна, и не всегда приносит радость и удовольствие. Нельзя во время рыбалки в одиночку выходить на лед.
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