Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | Жену Аршавина выбросили из самолета за дебош

Жену Аршавина выбросили из самолета за дебош

Сегодня, 13:00
Алису Аршавину с детьми высадили из самолета. Причиной этому является пикантная ситуация с ее дочерью.

Жену Аршавина выбросили из самолета за дебош

 

Рождество обернулось для жены известного футболиста Андрея Аршавина кошмаром. Она вместе с детьми собралась отправиться в Алматы на самолете, но в итоге попала в участок полиции. Алиса купила билеты в бизнес-класс, которые пошли прахом. Женщина столкнулась с хамским отношением работников самолета.

Попав в салон, она решила поменять памперс своей маленькой дочери. Одна из стюардесс подбежала и заявила, что на борту дурно пахнет, хотя из пассажиров никто не жаловался. Алиса не смогла пристегнуть ремни себе и своим детям, так как была занята сменой памперса. Обозленная стюардесса вскоре заявила ей, что самолет разворачивается из-за нее.

В результате супругу Аршавина доставитили в полицейский участок, вместе с отпрысками ее сняли с рейса. В полиции женщине помогли написать заявление на авиакомпанию, представители которой оставили их на морозе.
Никита Готский
Новости по теме
Поклонники Андрея Аршавина не узнали его жену Алису
Поклонники Андрея Аршавина не узнали его жену Алису

Поклонники футболиста Андрея Аршавина не узнали на фото его жену Алису. После скандала с изменами мужа и примирением девушка всё чаще выкладывает в сеть общие

Жена Андрея Аршавина передумала разводиться
Жена Андрея Аршавина передумала разводиться

Алиса, супруга футболиста Андрея Аршавина, объявила, что любит мужа и не собирается начинать бракоразводный процесс.

Жена Андрея Аршавина впервые продемонстрировала в Сети снимки 6-месячной дочери
Жена Андрея Аршавина впервые продемонстрировала в Сети снимки 6-месячной дочери

Жена известно российского футболиста Андрея Аршавина Алиса впервые продемонстрировала в Сети снимки 6-месячной дочери, которой дали необычное имя Есения. Хотя

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости