Жену Аршавина выбросили из самолета за дебош

Алису Аршавину с детьми высадили из самолета. Причиной этому является пикантная ситуация с ее дочерью.

Никита Готский

Рождество обернулось для жены известного футболиста Андрея Аршавина кошмаром. Она вместе с детьми собралась отправиться в Алматы на самолете, но в итоге попала в участок полиции. Алиса купила билеты в бизнес-класс, которые пошли прахом. Женщина столкнулась с хамским отношением работников самолета.Попав в салон, она решила поменять памперс своей маленькой дочери. Одна из стюардесс подбежала и заявила, что на борту дурно пахнет, хотя из пассажиров никто не жаловался. Алиса не смогла пристегнуть ремни себе и своим детям, так как была занята сменой памперса. Обозленная стюардесса вскоре заявила ей, что самолет разворачивается из-за нее.В результате супругу Аршавина доставитили в полицейский участок, вместе с отпрысками ее сняли с рейса. В полиции женщине помогли написать заявление на авиакомпанию, представители которой оставили их на морозе.