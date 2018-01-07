Появились новые подробности атаки ИГИЛ на базу "Хмеймим"

В субботу, 6 января, прямо перед Рождеством на базу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии напали беспилотники ИГИЛ*. На просторах Сети начали появляться подробности нападения дронов "Исламского государства".

Игорь Махно

Представители Минобороны России рассказали, что БПЛА, сбитый российскими ПВО был кустарного производства. Он представлял собой двигатель и несколько радиоэлементов, примотанных к деревянной раме простой изолентой. Кроме того, дроны были оснащены несколькими минами. Спустя некоторое время после атаки в интернет выложили и видео, снятое на месте происшествия. Военные ВКС РФ осмотрели обломки беспилотника, оставшиеся после взрыва около стоянки техники на базе "Хмеймим". Они отметили, что подобный аппарат можно легко собрать из газонокосилки и снарядов для подствольника, а сбить - из охотничьего ружья.Эксперты прокомментировали ситуацию, отметив, что впечатление от техники террористов двояко. С одной стороны устройства абсолютно не опасны, ведь они с трудом долетают до цели, еще и падают от попадания камня. При этом, если боевики начнут массово изготавливать подобные БПЛА, то за счет количества и тяжелых снарядов они могут устроить проблемы для российских солдат.Ранее один из зарубежных Telegram-каналов, занимающихся мониторингом передвижения и деятельности террористов, сообщил, что беспилотники боевиков ИГИЛ вторглись на территорию российской базы "Хмеймим" в Сирии. В результате никто не пострадал, технику и вооружение ВКС РФ взрыв почти не повредил.Согласно официальной информации, в момент инцидента на военной базе находились более 50 артиллерийских систем, ЗРК "Панцирь-С1", пушки для перехвата цели на большой дистанции и огромное количество вооруженных беспилотников. Именно они и стали целью террористов "Исламского государства".Кроме того, 31 декабря мобильная группа террористов-диверсантов организовала обстрел базы "Хмеймим", где базируются ВКС РФ, из тяжелых минометов. Тогда погибли двое военных, приехавших из России.