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| | Появились новые подробности атаки ИГИЛ на базу "Хмеймим"

Появились новые подробности атаки ИГИЛ на базу "Хмеймим"

Сегодня, 11:51
В субботу, 6 января, прямо перед Рождеством на базу ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии напали беспилотники ИГИЛ*. На просторах Сети начали появляться подробности нападения дронов "Исламского государства".

Появились новые подробности атаки ИГИЛ на базу "Хмеймим"

 

Представители Минобороны России рассказали, что БПЛА, сбитый российскими ПВО был кустарного производства. Он представлял собой двигатель и несколько радиоэлементов, примотанных к деревянной раме простой изолентой. Кроме того, дроны были оснащены несколькими минами. Спустя некоторое время после атаки в интернет выложили и видео, снятое на месте происшествия. Военные ВКС РФ осмотрели обломки беспилотника, оставшиеся после взрыва около стоянки техники на базе "Хмеймим". Они отметили, что подобный аппарат можно легко собрать из газонокосилки и снарядов для подствольника, а сбить - из охотничьего ружья.

Эксперты прокомментировали ситуацию, отметив, что впечатление от техники террористов двояко. С одной стороны устройства абсолютно не опасны, ведь они с трудом долетают до цели, еще и падают от попадания камня. При этом, если боевики начнут массово изготавливать подобные БПЛА, то за счет количества и тяжелых снарядов они могут устроить проблемы для российских солдат.

Ранее один из зарубежных Telegram-каналов, занимающихся мониторингом передвижения и деятельности террористов, сообщил, что беспилотники боевиков ИГИЛ вторглись на территорию российской базы "Хмеймим" в Сирии. В результате никто не пострадал, технику и вооружение ВКС РФ взрыв почти не повредил.

Согласно официальной информации, в момент инцидента на военной базе находились более 50 артиллерийских систем, ЗРК "Панцирь-С1", пушки для перехвата цели на большой дистанции и огромное количество вооруженных беспилотников. Именно они и стали целью террористов "Исламского государства".

Кроме того, 31 декабря мобильная группа террористов-диверсантов организовала обстрел базы "Хмеймим", где базируются ВКС РФ, из тяжелых минометов. Тогда погибли двое военных, приехавших из России.
Игорь Махно
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