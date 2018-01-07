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| | В Сирии боевики атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим"

В Сирии боевики атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим"

Сегодня, 08:46
В субботу, 6 января, прямо перед Рождеством, боевики атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим", расположенную в Сирии. Террористы уже не первый раз нападают на российский объект.

 

Как сообщает издание "Версия. Инфо", на интернет-портале отслеживания деятельности террористов появилась информация о том, что военная база в САР, занятая военными России, подверглась атаке боевиков. Несколько беспилотников кустарного производства приблизились к технике и попытались нанести ей урон. О результатах происшествия пока ничего не известно.

Представители базы "Хмеймим" сообщили, что БПЛА представлял собой крайне примитивный механизм - деревянная рамка с примотанными скотчем двигателем и минами. Управлялось всё дистанционно.

Ранее сообщалось, что большая часть солдат ВКС РФ в декабре покинула территорию Сирии, а Владимир Путин и Сергей Лавров заявили, что эта часть Ближнего Востока теперь свободна от террористов.
Игорь Махно
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