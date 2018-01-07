В Сирии боевики атаковали авиабазу ВКС РФ "Хмеймим"

Как сообщает издание "Версия. Инфо", на интернет-портале отслеживания деятельности террористов появилась информация о том, что военная база в САР, занятая военными России, подверглась атаке боевиков. Несколько беспилотников кустарного производства приблизились к технике и попытались нанести ей урон. О результатах происшествия пока ничего не известно.
Представители базы "Хмеймим" сообщили, что БПЛА представлял собой крайне примитивный механизм - деревянная рамка с примотанными скотчем двигателем и минами. Управлялось всё дистанционно.
Ранее сообщалось, что большая часть солдат ВКС РФ в декабре покинула территорию Сирии, а Владимир Путин и Сергей Лавров заявили, что эта часть Ближнего Востока теперь свободна от террористов.