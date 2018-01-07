Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Мнения

Рождество и Юпитер: Как астрономы царя Ирода Вифлеемскую звезду проглядели?

Учёные разгадали ещё одну тайну Рождества.

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

От Редактора

Игуанопад, замёрзшие акулы и черепахи: Землю ожидает очередной апокалипсис?

Климатическая «бомба» в США предвестник апокалипсиса?

Сюжеты :

Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями Учёные изобрели гаджет, который вылечит звон в ушах Британская травести-дива случайно порвала платье и оголилась на выступлении NASA опубликует все записи миссий Аполлон 60-70-х годов Регина Тодоренко отрастила монобровь и готовится снимать шоу Фермер сняла на видео три НЛО в Новой Зеландии, после чего корова растелилась Татьяну Мусульбес стало сильно беспокоить мнение окружающих Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой
| | В Нью-Джерси учительницу обвиняют в сексе с несовершеннолетними

В Нью-Джерси учительницу обвиняют в сексе с несовершеннолетними

Сегодня, 08:59
Учительницу из Нью-Джерси Николь Дефо родители детей обвинили в соблазнении школьников. Девушка подозревается в развращении несовершеннолетних.

 

Инцидент произошел в городе Мейплвуд, штат Нью-Джерси. Учительницу одной из местных школ обвинили в том, что она занималась сексом с мальчиками 14 и 15 лет. Встречи она назначала у себя в автомобиле или после занятий в классе. Родители, двоих из юношей, потребовали за моральный ущерб компенсацию в денежном эквиваленте в размере $1 млн. Психологи, которые работают с пострадавшими детьми, утверждают, что Николь оказывала на подростков сильное психологическое давление.

В данный момент педагог находится под арестом, ведется расследование. Родители пострадавших детей подали иск в суд.
Новости по теме
В Москве учительницу географии уволили из-за «стриптиза» в классе
В Москве учительницу географии уволили из-за «стриптиза» в классе

59-летняя женщина не признает свою вину: она не могла обнажиться перед школьниками из-за того, что ей сделали операцию на ногах. Теперь педагог ходит только в

В Москве в школе учительницу ударило током
В Москве в школе учительницу ударило током

В одной из московских школ ударило током учительницу младших классов. Ее коллеги моментально вызвали скорую помощь, которая быстро доставила пострадавшую в

В США родители требуют уволить учительницу за фото в бикини
В США родители требуют уволить учительницу за фото в бикини

Накануне в графстве Санпет, что в США, штат Юта, родители учеников требуют от школьной администрации уволить учительницу Минди Дженсен, которая опубликовала на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости