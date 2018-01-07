В Нью-Джерси учительницу обвиняют в сексе с несовершеннолетними

Учительницу из Нью-Джерси Николь Дефо родители детей обвинили в соблазнении школьников. Девушка подозревается в развращении несовершеннолетних.





Инцидент произошел в городе Мейплвуд, штат Нью-Джерси. Учительницу одной из местных школ обвинили в том, что она занималась сексом с мальчиками 14 и 15 лет. Встречи она назначала у себя в автомобиле или после занятий в классе. Родители, двоих из юношей, потребовали за моральный ущерб компенсацию в денежном эквиваленте в размере $1 млн. Психологи, которые работают с пострадавшими детьми, утверждают, что Николь оказывала на подростков сильное психологическое давление.В данный момент педагог находится под арестом, ведется расследование. Родители пострадавших детей подали иск в суд.