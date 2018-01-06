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| | В Краснодаре нашлась пропавшая 14-летняя школьница

В Краснодаре нашлась пропавшая 14-летняя школьница

Вчера, 22:38
Юная 14-летняя школьница нашлась в Краснодаре, ранее разыскиваемая правоохранителями. Девочка ушла из дома 4 января.

В Краснодаре нашлась пропавшая 14-летняя школьница

 

Родственники девочки стали бить тревогу после исчезновения ученицы. На просторах социальных сетей были опубликованы фотоснимки пропавшей с просьбой активистов оказать помощь в поиске. Разыскивали потерпевшую и ее подруги со школы, а также представители школьной администрации.
 
Вскоре девочку удалось обнаружить, где именно не уточняется. Местные жители возмутились происходящим: они посчитали, что ученица самовольно отправилась куда-то, не оповестив об этом родных и близких. Также стоит отметить, что мать девочки не сильно волновалась за родную дочь, во время поисков она занималась изучением кулинарных рецептов на страницах мировой "паутинки".

Никита Готский
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