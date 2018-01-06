В Краснодаре нашлась пропавшая 14-летняя школьница

Родственники девочки стали бить тревогу после исчезновения ученицы. На просторах социальных сетей были опубликованы фотоснимки пропавшей с просьбой активистов оказать помощь в поиске. Разыскивали потерпевшую и ее подруги со школы, а также представители школьной администрации.
В Краснодаре нашлась пропавшая 14-летняя школьницаВчера, 22:38
В Анапе нашлась ранее пропавшая 13-летняя девочка. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кубани.
В Нижегородской области нашлась пропавшая без вести Яна Матянина. Об этом сообщили местные новостные агентства с отсылкой на источники в правоохранительных
Волонтеры из организации Lisa Alert сообщают, что в Рязани нашлась пропавшая 14-летняя девочка. Ребенка разыскивали две недели. Причины ухода девочки из дома