Родственники девочки стали бить тревогу после исчезновения ученицы. На просторах социальных сетей были опубликованы фотоснимки пропавшей с просьбой активистов оказать помощь в поиске. Разыскивали потерпевшую и ее подруги со школы, а также представители школьной администрации. Родственники девочки стали бить тревогу после исчезновения ученицы. На просторах социальных сетей были опубликованы фотоснимки пропавшей с просьбой активистов оказать помощь в поиске. Разыскивали потерпевшую и ее подруги со школы, а также представители школьной администрации.

Вскоре девочку удалось обнаружить, где именно не уточняется. Местные жители возмутились происходящим: они посчитали, что ученица самовольно отправилась куда-то, не оповестив об этом родных и близких. Также стоит отметить, что мать девочки не сильно волновалась за родную дочь, во время поисков она занималась изучением кулинарных рецептов на страницах мировой "паутинки".

Никита Готский

Юная 14-летняя школьница нашлась в Краснодаре, ранее разыскиваемая правоохранителями. Девочка ушла из дома 4 января.