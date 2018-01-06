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От Редактора

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| | В Курской области нашли новые бомбы

В Курской области нашли новые бомбы

Вчера, 20:50
В Курской области удалось обнаружить мину. Взрывчатку раскопали в деревне 1-е Поныри.

В Курской области нашли новые бомбы

 

Своеобразный "привет из прошлого" нашли на территории Поныровского района. Вчера в региональное отделение МЧС поступил сигнал жителей деревни. Они рассказали о артиллерийских и минометных боеголовках которые сохранились со времен Второй мировой войны.

На вызов оперативно приехала бригада аварийно-спасательной службы. Помощью саперов специалисты с успехом извлекли из земли девять снарядов и доставили из на один из полигонов, где благополучно ликвидировали. История могла иметь и не такой положительный финал, если бы люди не сразу обратились в МЧС.

Ранее возле автостоянки в Волгограде нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд находился в Тракторозаводском районе населенного пункта. Прибывшие спасатели утилизировали опасный объект.
Никита Готский
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