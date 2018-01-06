В Нижнем Новгороде задержали приезжего автоугонщика

В Нижегородской области полиция задержала приезжего автоугонщика. Об этом сообщают местные СМИ.

Никита Готский

Как стало известно, иномарку ранее угнали в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. В местные правоохранительные органы поступили сведения об угоне машины, которую ее владелец припарковал рядом с домом на улице Лопатина. Материальный ущерб составил 700 000 рублей.Подозреваемый автолюбитель вскоре был задержан. Им оказался 31-летний житель одного из российских регионов. В отношении него избрана мера наказания в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции открыли уголовное дело, проводится следствие.Ранее в Калининграде мужчина угнал машину, а после чего отправился работать таксистом вместе со своим псом. Мужчина шел ночью 1 января по улице, когда увидел автомобиль с торчащими из замка ключами. Он сел в транспорт, пытаясь добраться домой, но решил немного заработать и отправился таксовать. Вскоре его задержали полицейские.