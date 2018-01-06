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| | Британец потерял сознание и деньги в Санкт-Петербурге

Британец потерял сознание и деньги в Санкт-Петербурге

Вчера, 20:04
Турист из Британии потерял сознание и портмоне у Балтийского вокзала. О этом сообщают СМИ Санкт-Петербурга.

Британец потерял сознание и деньги в Санкт-Петербурге

 

Неординарный случай произошел вчера вечером возле Балтийского вокзала северной российской столицы. Уроженец России, который в настоящее время проживает в Великобритании, ощутил себя плохо и потерял сознание, как только вышел из такси. Когда 28-летний парень пришел в себя, он ощутил перелом левого предплечья и синяк под левым глазом. Находился мужчина уже рядом со станцией метрополитена "Чкаловская". Бывший гражданин РФ лишился кошелька, в котором находились 10 000 рублей, талон временной регистрации и три банковские карты Объединенного королевства.

Сотрудник правохранительных органов Санкт-Петербурга ведут проверку по данному делу. Соглшасно одной из гипотез, пострадавшего напоил какой-то жидкостью водитель такси.
Никита Готский
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