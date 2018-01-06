В Ростове пассажиры в спешке покидали дымящийся автобус

Происшествие случилось с автобусом, который совершал маршрут №17, пролегающий от Центрального рынка до Левенцовки. Во время очередной поездки транспортное средство не добралось до пункта назначения из-за возникшего задымления.

Пойда Анна

По словам очевидцев произошедшего, причина аварии кроется в поломке радиатора, из которого начала вытекать масло. Пассажиры были вынуждены покинуть транспортное средство, поскольку оно было не способно двигаться дальше.Одна из пассажирок написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» гневный пост, в котором вспомнила предложение властей Ростова-на-Дону о повышении стоимости поезда до уровня московского. Кроме того, женщина задалась вопросом куда спрячут «позорные развалюхи» во время чемпионата мира по футболу.