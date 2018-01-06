В Берлине женщину до смерти замучили извращенцы

Случайный прохожий в Берлине обнаружил бездыханное тело женщины, спрятанное возле мусорных контейнеров. Медицинское обследование показало, что 55-летняя погибшая была убита весьма извращённым методом.

Александр Вест

Инцидент произошёл в немецкой столице ещё 23 декабря прошлого года. После обнаружения тела погибшей пожилой женщины сотрудники правоохранительных органов Берлина организовали ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые способствовали скорой поимке преступников. Виновниками в смерти женщины оказались 27-летняя женщина по имени Жасмин, а также её 36-летний спутник Тайфун. Совершив убийство, преступная пара собиралась улететь в Турцию, чтобы затеряться в другом государстве.По заверениям преступников, женщина дала своё согласие на участие в весьма жестоком изнасиловании, однако, во время сексуальных утех она получила довольно тяжёлые травмы, приведшие к её гибели. Добавим, что оба участника преступного дуэта имеют полученные ранее судимости.