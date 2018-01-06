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| | В Берлине женщину до смерти замучили извращенцы

В Берлине женщину до смерти замучили извращенцы

Вчера, 15:58
Случайный прохожий в Берлине обнаружил бездыханное тело женщины, спрятанное возле мусорных контейнеров. Медицинское обследование показало, что 55-летняя погибшая была убита весьма извращённым методом.

В Берлине женщину до смерти замучили извращенцы

 

Инцидент произошёл в немецкой столице ещё 23 декабря прошлого года. После обнаружения тела погибшей пожилой женщины сотрудники правоохранительных органов Берлина организовали ряд оперативно-розыскных мероприятий, которые способствовали скорой поимке преступников. Виновниками в смерти женщины оказались 27-летняя женщина по имени Жасмин, а также её 36-летний спутник Тайфун. Совершив убийство, преступная пара собиралась улететь в Турцию, чтобы затеряться в другом государстве.

По заверениям преступников, женщина дала своё согласие на участие в весьма жестоком изнасиловании, однако, во время сексуальных утех она получила довольно тяжёлые травмы, приведшие к её гибели. Добавим, что оба участника преступного дуэта имеют полученные ранее судимости.
Александр Вест
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