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| | В Ростове кошка получила электрический разряд в трансформаторной будке

В Ростове кошка получила электрический разряд в трансформаторной будке

Вчера, 15:42
В Ростове-на-Дону случился непредвиденный инцидент, в котором кошка по кличке Косичка получила сильный электрический разряд, когда животное из интереса залезло в трансформаторную будку.

 

В результате сильнейших повреждений Косичке пришлось ампутировать одну из лап, однако, вторую лапку, претерпевшую значительные травмы из-за удара электрического тока, удалось спасти с помощью оперативного вмешательства. Кошка лишь хотела погреться, учуяв, что в трансформаторной будке температура немного теплее, чем на улице, в результате чего животное сильно пострадало. В данный момент для передвижения Косичка использует лишь две с половиной лапки, из-за чего ветеринары планируют сделать кошке специальный протез задней конечности.

 

Хозяин кошки заметила, что её дети не стали любить Косичку меньше от того, что у неё теперь меньше лапок. По его мнению, таким примером в детях можно воспитать чувство гуманности и любви к животным.
Александр Вест
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