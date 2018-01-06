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| | Героя Донецкой народной республики убил украинский снайпер

Героя Донецкой народной республики убил украинский снайпер

Вчера, 15:10
В результате ожесточенного вооруженного противостояния между бойцами Донецкой народной республикой и украинскими силовиками с жизнью расстался герой ДНР, которого застрелил снайпер.

Героя Донецкой народной республики убил украинский снайпер

 

Стоит напомнить, с 23 декабря в вооруженном конфликте на Донбассе был введён специальный режим, прекращающий любые боевые действия с обеих сторон противостояния, однако, украинская сторона уже не раз игнорировала «режим тишины», пуская в ход различное оружие. Эдуард Басурин, являющийся официальным представителем командования ДНР, заявил о гибели героя республики сегодня, 6 января. Также он заметил, что силами бойцов ДНР были зафиксированы множественные случаи нарушения специального режима, в котором запрещено открывать огонь.

Стоит отметить, что недавно более 4 десятков бойцов ДНР умерли вследствие употребления водки, произведённой на заводе в Донбассе. Добавим, что главой завода, на котором был произведён отравленный алкогольный напиток, является супруга Александра Захарченко.
Александр Вест
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