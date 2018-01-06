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| | Разъяренный ростовчанин открыл огонь из карабина по детям

Разъяренный ростовчанин открыл огонь из карабина по детям

Сегодня, 14:08
В Ростове-на-Дону 1 января прямо на улице пьяный мужчина открыл огонь из охотничьего карабина под названием «Сайга» по подросткам. В результате произошедшего инцидента никто серьёзно не пострадал.

Разъяренный ростовчанин открыл огонь из карабина по детям

 

Мужчина, открывший стрельбу прямо на улицу в Красносулинском районе города, после инцидента объяснил, что вооружился карабином для того, чтобы обороняться от хулиганов, которые недавно сильно избили его. Во время выстрела охотничий карабин был направлен в землю, от чего дробь встретилась с асфальтным покрытием и срикошетила в сторону пятерых подростков, стоявших неподалёку. Дробь нанесла повреждения в области ног всем подросткам, из-за чего их пришлось срочно госпитализировать.

Сам виновник произошедшего находился в состоянии сильного алкогольного опьянения в момент совершения выстрела. Позже выяснилось, что пострадавшие подростки не имели никакого отношения к недавнему нападению, в котором пострадал мужчина.
Александр Вест
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