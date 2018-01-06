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| | В США самолёт совершил вынужденную посадку из-за грязного туалета

В США самолёт совершил вынужденную посадку из-за грязного туалета

Сегодня, 12:27
В Соединенных Штатах Америки из-за непредвиденной ситуации пришлось совершить экстренную посадку пассажирского авиалайнера, в котором кабинка туалета стала непригодной для использования вследствие действий одного из пассажиров.

В США самолёт совершил вынужденную посадку из-за грязного туалета

 

Пассажиры рейса №895 вылетели в Гонконг из Чикаго, однако, во время совершения полёта экипаж воздушного судна решил перенаправить авиалайнер на Аляску, где в городе Анкоридж была совершена вынужденная посадка воздушного судна. Причиной непредвиденной смены курса самолёта стал инцидент в кабинке туалета на борту самолёта, где один из пассажиров по необъяснимым причинам попытался смыть в унитаз свою футболку, а затем размазал по всем стенам свои собственные фекалии.

По сообщению правоохранительных органов Анкориджа, пассажир, ставший виновником данного происшествия, был направлен в ближайшую больницу для проведения психологического обследования на предмет наличия у него психических расстройств.
Александр Вест
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