В США самолёт совершил вынужденную посадку из-за грязного туалета

В Соединенных Штатах Америки из-за непредвиденной ситуации пришлось совершить экстренную посадку пассажирского авиалайнера, в котором кабинка туалета стала непригодной для использования вследствие действий одного из пассажиров.

Александр Вест

Пассажиры рейса №895 вылетели в Гонконг из Чикаго, однако, во время совершения полёта экипаж воздушного судна решил перенаправить авиалайнер на Аляску, где в городе Анкоридж была совершена вынужденная посадка воздушного судна. Причиной непредвиденной смены курса самолёта стал инцидент в кабинке туалета на борту самолёта, где один из пассажиров по необъяснимым причинам попытался смыть в унитаз свою футболку, а затем размазал по всем стенам свои собственные фекалии.По сообщению правоохранительных органов Анкориджа, пассажир, ставший виновником данного происшествия, был направлен в ближайшую больницу для проведения психологического обследования на предмет наличия у него психических расстройств.