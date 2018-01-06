В Воронеже мужчина обломал все дворники стоящим во дворе машинам

В Воронеже прямо в центре города неизвестный злоумышленник лишил дворников сразу несколько автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома. Свидетельницей произошедшего стала женщина, сообщившая об этом широкой общественности.

Александр Вест

В одном из публичных сообществ Воронежа свидетельница шокирующего инцидента поделилась своими впечатлениями от увиденного. По её словам, во дворе по соседству с жилыми домами, расположенными по улицам Плехановской и Кольцовской, она сидела в машине, как вдруг увидела незнакомца в капюшоне, который стал умышлено отламывать дворники у припаркованных автомобилей. По словам свидетельницы, она сильно испугалась и не решилась спугнуть хулигана. Девушка также отметила, что все отломанные дворники злоумышленник поместил в пакет.Отметим, что свидетельница также видела, что неизвестный мужчина скрылся в пятом подъезде жилого дома вместе с пакетом дворников, поэтому посоветовала владельцам автомобилей искать виновника данного инцидента там.