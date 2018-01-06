Жители Ростова стали грабить магазины от голода

В Ростове-на-Дону было совершено дерзкое ограбление продуктового универсама. В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском неизвестных лиц, причастных к грабежу.

В минувшую пятницу, 5 января, в районе 14:00 по Московскому времени было совершено ограбление в одном из продуктовых универсамов в Ростове-на-Дону. Отметим, что инцидент состоялся в продуктовом магазине, расположенном в Советском районе города. Два неизвестных, облачённых в маски, чтобы скрыть своё лицо, ворвались в универсам с целью забрать выручку магазина. В тот момент, когда внимание продавщицы было обращено на одного из грабителей, второй злоумышленник воспользовался этим и забрал всю наличность из кассы.

Александр Вест

Продавщица описала одного из грабителей, который был одет в спортивный костюм синего цвета с дыркой на одном из рукавов. В данный момент в Ростове организован ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поимку данных преступников, попавших в камеру видеонаблюдения, установленную в универсаме.