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| | Адскую маршрутку заметили в Ставрополе

Адскую маршрутку заметили в Ставрополе

Сегодня, 10:36
Один из жителей Ставрополя в Сети поделился своим возмущением относительно плачевного состояния общественного транспорта в городе. По его словам, ему пришлось ехать на дымящейся "адской" маршрутке, в которой дым присутствовал даже в салоне.

Адскую маршрутку заметили в Ставрополе

 

По заверению очевидца, он воспользовался услугами маршрутного такси №2. Когда мужчина заметил дым, идущий из-под капота, он поинтересовался у водителя о причинах данной неполадки, однако, водитель предпочёл сохранить молчание. По его словам, в салоне маршрутного такси пахло топливом и какими-то горелыми проводами. Мужчина отметил, что заметив задымление, некоторые пассажиры предпочли покинуть автомобиль и дождаться следующей маршрутки.

Жителя Ставрополя возмутил факт отсутствия регулярных проверок общественного транспорта, ведь по его мнению, машина могла взорваться прямо на ходу, навредив здоровью пассажиров. Мужчина отметил, что в городе стоят такие порядки, при которых проблема решается лишь тогда, когда она достигает критической отметки.
Александр Вест
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