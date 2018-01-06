В аэропорту в Торонто неожиданно столкнулись два самолета

В Канаде, в городе Торонто, на аэродроме столкнулись два самолета. К счастью, пострадавших нет.

В международном аэропорту города Торонто, подъезжая к терминалу №3, самолет компании Sunwing Jet зацепился хвостом за крыло судна авиакомпании WestJet. У которого на борту находилось 174 человека. Из-за аварии произошел пожар, который служба спасения быстро потушила, всех пассажиров и членов команды вывезли в безопасное место. Все благополучно обошлось, никто не пострадал.Ранее похожий случай произошел в гавани города Торонто. Авиалайнер Пакистана зацепил крылом самолет Франции. Этот инцидент, по воле судьбы, тоже обошелся без жертв.