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| | В аэропорту в Торонто неожиданно столкнулись два самолета

В аэропорту в Торонто неожиданно столкнулись два самолета

Сегодня, 09:42
В Канаде, в городе Торонто, на аэродроме столкнулись два самолета. К счастью, пострадавших нет.

В аэропорту в Торонто неожиданно столкнулись два самолета

 

В международном аэропорту города Торонто, подъезжая к терминалу №3, самолет компании Sunwing Jet зацепился хвостом за крыло судна авиакомпании WestJet. У которого на борту находилось 174 человека. Из-за аварии произошел пожар, который служба спасения быстро потушила, всех пассажиров и членов команды вывезли в безопасное место. Все благополучно обошлось, никто не пострадал.

Ранее похожий случай произошел в гавани города Торонто. Авиалайнер Пакистана зацепил крылом самолет Франции. Этот инцидент, по воле судьбы, тоже обошелся без жертв.
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