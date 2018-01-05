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| | В Кемерово произошло столкновения двух легковых машин «лоб в лоб»

В Кемерово произошло столкновения двух легковых машин «лоб в лоб»

Вчера, 21:42
Свидетели ДТП сообщили о происшествии в Кемерово, в ходе которого две легковые машины столкнулись «лоб в лоб». Фотографии с места аварии говорят о том, что автомобили не смогли поделить полосу движения на пресечении улиц Сибиряков –Гвардейцев и Каменской.

В Кемерово произошло столкновения двух легковых машин «лоб в лоб»

 

О факте произошедшего дорожно-транспортного инцидента свидетельствуют фотоснимки очевидцев аварии в Кемерово, выложенные в соцсети. Происшествие случилось на перекрестке двух улиц города - Каменской и Сибиряков-Гвардейцев. Исходя их имеющихся в открытом доступе кадров аварии, можно предположить, что два автомобиля не сумели поделить одну полосу движения. Одна из машин выехала на полосу встреченного движения – вторая въехала ей в «лоб». ДТП случилось под светофором, где также размещён знак, сообщающий про зону пешеходного перехода.

В Кемерово произошло столкновения двух легковых машин «лоб в лоб»

 

На фото не зафиксировано ни прибытие ГИБДД, ни скорой помощи. Тем не менее, официальные данные про аварию, как и про пострадавших в ней, не обнародованы на сегодняшний день.
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