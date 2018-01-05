В Кемерово произошло столкновения двух легковых машин «лоб в лоб»

Свидетели ДТП сообщили о происшествии в Кемерово, в ходе которого две легковые машины столкнулись «лоб в лоб». Фотографии с места аварии говорят о том, что автомобили не смогли поделить полосу движения на пресечении улиц Сибиряков –Гвардейцев и Каменской.

О факте произошедшего дорожно-транспортного инцидента свидетельствуют фотоснимки очевидцев аварии в Кемерово, выложенные в соцсети. Происшествие случилось на перекрестке двух улиц города - Каменской и Сибиряков-Гвардейцев. Исходя их имеющихся в открытом доступе кадров аварии, можно предположить, что два автомобиля не сумели поделить одну полосу движения. Одна из машин выехала на полосу встреченного движения – вторая въехала ей в «лоб». ДТП случилось под светофором, где также размещён знак, сообщающий про зону пешеходного перехода.

На фото не зафиксировано ни прибытие ГИБДД, ни скорой помощи. Тем не менее, официальные данные про аварию, как и про пострадавших в ней, не обнародованы на сегодняшний день.