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| | В Татарстане автомобиль опрокинулся в кювет

В Татарстане автомобиль опрокинулся в кювет

Вчера, 21:12
В Татарстане водитель Opel Astra превысил скорость, и в результате транспортное средство вылетело в кювет. Виновник ДТП погиб на месте. Об этом проинформировала пресс-служба УГИБДД МВД по региону.

В Татарстане автомобиль опрокинулся в кювет

 

По предварительной информации, 3 января около 00:50 на 53 километре трассы Казань – Оренбург произошла авария со смертельным исходом. Водитель Opel Astra по неизвестным причинам не стал соблюдать рекомендованный скоростной режим. В результате мужчина потерял контроль над транспортным средством. Автомобиль вылетел в канаву. Водитель получил серьезные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью, и скончался на месте инцидента. Мужчине было 35 лет.

В официальном сообщении пресс-службы МВД Татарстана уточняется, что в автомобиле был еще один пассажир. На данный момент он пребывает в больнице.
Виктория Озерова
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