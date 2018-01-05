В Тверской области любители попариться едва не сгорели заживо в бане

5 января на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в деревне Подгороднее в Тверской области горит баня. Информация о возгорании поступила в 15:31.

Дарья Светозарова

В пресс-службе регионального МЧС проинформировали, что на место инцидента сразу отправились два расчета 54 пожарной части. На борьбу с пожаром бросили семь человек личного состава и две единицы спецтехники. Спустя 11 минут после принятия сообщения огнеборцы сумели локализовать пламя, а к 17:30 возгорание было полностью устранено.Пожар уничтожил всю площадь парилки и предбанника. На данный момент пожарные расследуют причины, по которым баня воспламенилась. Сообщается, что любители попариться не пострадали – они успели покинуть помещение до того, как огонь охватил все строение.