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| | Неудачное ограбление банка в Пафосе закончилось арестом преступников

Неудачное ограбление банка в Пафосе закончилось арестом преступников

Вчера, 20:23
Полиция города Пафоса на Кипре сообщает об аресте двух мужчин, подозреваемых в ограблении местного банка. Предполагаемые грабители были задержаны в машине без номерного обозначения после неудачного ограбления.

Неудачное ограбление банка в Пафосе закончилось арестом преступников

 

В прошедший четверг от полиции Кипра поступило сообщение об осуществлении задержания двух мужчин, которым выдвинуто обвинение в попытке ограбления банка в Пафосе. Арестованные подозреваемые находились в машине без номерных знаков поблизости места неудавшегося преступления.

Как сообщается, преступники в капюшонах пытались вломиться в банк при помощи ломов. После того, как сработала сигнализация, пара мужчин попыталась скрыться от правоохранителей Кипра на автомобиле.

В деревне Anavargos грабители подожгли и бросили ранее угнанное транспортное средство, на котором приехали к банку. Результат медицинской экспертизы показал, что подозреваемые принимали наркотические вещества, под воздействием которых были на момент ареста.
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