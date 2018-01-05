Неудачное ограбление банка в Пафосе закончилось арестом преступников

Полиция города Пафоса на Кипре сообщает об аресте двух мужчин, подозреваемых в ограблении местного банка. Предполагаемые грабители были задержаны в машине без номерного обозначения после неудачного ограбления.

В прошедший четверг от полиции Кипра поступило сообщение об осуществлении задержания двух мужчин, которым выдвинуто обвинение в попытке ограбления банка в Пафосе. Арестованные подозреваемые находились в машине без номерных знаков поблизости места неудавшегося преступления.Как сообщается, преступники в капюшонах пытались вломиться в банк при помощи ломов. После того, как сработала сигнализация, пара мужчин попыталась скрыться от правоохранителей Кипра на автомобиле.В деревне Anavargos грабители подожгли и бросили ранее угнанное транспортное средство, на котором приехали к банку. Результат медицинской экспертизы показал, что подозреваемые принимали наркотические вещества, под воздействием которых были на момент ареста.