Житель Вольска получил серьезные ожоги лица, ног и ягодиц

В городе Вольске Саратовской области из-за несчастного случая местный житель получил серьезные ожоги области лица, ног, а также ягодиц. Пострадавший доставлен в районную больницу.

Житель города Вольска Саратовской области 1960 года рождения доставлен в лечебное учреждение в связи с ожогами лица, ног и ягодиц общей площадью 25%. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства получения травм.В первых днях 2018 года в городах Красноармейск и Энгельс Саратовской области произошли два похожих между собой инцидента, закончившиеся госпитализацией пострадавших. Оба случая были спровоцированы ссорой во время совместного распития спиртных напитков двух пар сожителей. В ходе каждого из происшествий женщины напали на своих мужчин с ножом: 41-летняя жительница города Энгельса ранила своего 61-летнего сожителя в область живота, а 63-летняя пенсионерка из Красноармейка нанесла ранение в спину 56-летнему мужчине.