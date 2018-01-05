Жителей Сочи напугало новогоднее привидение

На просторах видеохостинга YouTube появилось видео, записанное в Сочи в новогоднюю ночь. На видео можно заметить, как на парковке по непредсказуемой траектории курсировал странный светящийся объект. По утверждению очевидцев, они не раз выходили на улицу, чтобы убедиться, что это не хулиганы, играющиеся с фонарём. Однако, каждый раз выходя наружу, свидетели не видели ничего странного, а на мониторе всё также продолжал плавать в воздухе неизвестный светящийся сферический объект.
Жителей Сочи напугало новогоднее привидениеВчера, 16:59
В глобальной сети Интернет появилось видео, которое показывает настоящее НЛО. Видеоролик был снят очевидцами, которые наблюдали странный объект в небе над
Жители города Сан-Диего штата Калифорнии утверждают, что наблюдали 15 ноября в ночной период светящийся НЛО треугольной формы. Очевидцы необычного явления
Один из жителей норвежского города Харстад опубликовал видео, на котором запечатлен светящийся НЛО. В комментарии он указал, что проводил съемку с балкона