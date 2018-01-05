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| | Жителей Сочи напугало новогоднее привидение

Жителей Сочи напугало новогоднее привидение

Вчера, 16:59
Жители Сочи получили не совсем традиционное новогоднее чудо в виде привидения, которое попало в объектив камеры видеонаблюдения. Очевидцы сообщают, что странный светящийся объект был виден исключительно в объектив видеокамер.

Жителей Сочи напугало новогоднее привидение

 

На просторах видеохостинга YouTube появилось видео, записанное в Сочи в новогоднюю ночь. На видео можно заметить, как на парковке по непредсказуемой траектории курсировал странный светящийся объект. По утверждению очевидцев, они не раз выходили на улицу, чтобы убедиться, что это не хулиганы, играющиеся с фонарём. Однако, каждый раз выходя наружу, свидетели не видели ничего странного, а на мониторе всё также продолжал плавать в воздухе неизвестный светящийся сферический объект.

 
Автор видеозаписи отметил, что неизвестная субстанция постоянно видоизменялась, то приобретая форму шара, то мгновенно выращивая подобие конечностей. В Сети многие пользователи сочли данный инцидент как проявление новогоднего чуда.

Александр Вест
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