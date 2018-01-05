В Ставрополье полицейские ловили неадекватного человека

На площадке перед многоэтажными домами в Ставрополье находится, пошатываясь при этом, неадекватный мужчина. К нему приближаются сотрудники правоохранительных органов, которые, по всей видимости, собрались провести задержание, что не понравилось жителю города. Отойдя в сторону, он попытался скрыться. Сделав пару шагов, человек принялся бежать, а полицейские стали догонять беглеца.
В Ставрополье полицейские ловили неадекватного человекаВчера, 16:53
На Ставрополье мужчина скончался от свиного гриппа. Это случилось сегодня в городе Лермонтове.
На Ставрополье в Минеральных Водах произошло ДТП. Столкнулись «Лада Приора» и Hyundai. Сотрудники правоохранительных органов передвигались на автомобиле
7 декабря в Ставрополье сотрудник правоохранительных органов совершил наезд на пешехода.