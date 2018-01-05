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| | В Ставрополье полицейские ловили неадекватного человека

В Ставрополье полицейские ловили неадекватного человека

Вчера, 16:53
В Ставрополье при задержании сбежал ненормальный мужчина. Кадры момента попали в мировую Сеть.

В Ставрополье полицейские ловили неадекватного человека

 

На площадке перед многоэтажными домами в Ставрополье находится, пошатываясь при этом, неадекватный мужчина. К нему приближаются сотрудники правоохранительных органов, которые, по всей видимости, собрались провести задержание, что не понравилось жителю города. Отойдя в сторону, он попытался скрыться. Сделав пару шагов, человек принялся бежать, а полицейские стали догонять беглеца.

 
Происходящее принялись комментировать пользователи Интернета. По мнению одного из них, в данном задержании нет ничего подозрительного, так как правоохранители собрались взять под арест обычного любителя алкогольных или наркотических средств. "Шел пятый день праздников", пишет другой комментатор, указав на то, что впереди еще столько же выходных и торжественных дней, намекая, что полицейским еще предстоит достаточно работы, вылавливая пьяных, неадекватных личностей в Ставрополье.

Никита Готский
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