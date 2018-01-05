Падение воздушного шара в Египте унесло жизнь одного человека

Инцидент произошел сегодня, 5 января, в утреннее время суток неподалеку от города Луксор.





Пойда Анна

Согласно предоставленным данным, падение воздушного шара было вызвано ухудшением погодных условий в виде штормового ветра, который снес летающий аппарат в горную местность под названием Эль-Барр аль-Гарбий. Кроме того, несмотря на все попытки пилота выровнять шар и придерживаться правильного курса, он угодил в горную местность.Данный полет завершился неудачно для туристов, которые получили травмы различной степени тяжести и еще один гражданин США скончался. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.