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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Падение воздушного шара в Египте унесло жизнь одного человека

Падение воздушного шара в Египте унесло жизнь одного человека

Сегодня, 14:04
Инцидент произошел сегодня, 5 января, в утреннее время суток неподалеку от города Луксор.

Падение воздушного шара в Египте унесло жизнь одного человека

 

Согласно предоставленным данным, падение воздушного шара было вызвано ухудшением погодных условий в виде штормового ветра, который снес летающий аппарат в горную местность под названием Эль-Барр аль-Гарбий. Кроме того, несмотря на все попытки пилота выровнять шар и придерживаться правильного курса, он угодил в горную местность.

Данный полет завершился неудачно для туристов, которые получили травмы различной степени тяжести и еще один гражданин США скончался. На месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
Пойда Анна
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