В Ростове спящий водитель проехал насквозь кольцо на Космонавтов

Нынешней ночью автомобилист, находившийся за рулем легкового транспорта, не смог рассчитать траекторию маневра и проехал в буквальном смысле кольцо на проспекте Космонавтов почти насквозь. Пользователи Сети, обговаривая произошедшее, отмечают, что виновник ДТП, вероятно, заснул за рулем во время езды или проехал свой поворот. На фотографиях с места аварии хорошо видны следы лот шин на асфальте, что может говорить о том, что автомобилист, возможно, все же намеревался нажать на педали тормоза.
В ДТП никто из людей не пострадал, а машина затормозила в центре клумбы. Как заметил один из жителей Ростова-на-Дону, хорошо, что водитель не въехал в остановку общественного транспорта, тогда как хороший автомобилист обязуется думатьза всех осталльных участников дорожного движения, а не за себя одного.