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| | В Ростове спящий водитель проехал насквозь кольцо на Космонавтов

В Ростове спящий водитель проехал насквозь кольцо на Космонавтов

Сегодня, 13:49
Заснувший за рулем машины ростовский водитель проехал насквозь кольцо на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает местная пресса.

В Ростове спящий водитель проехал насквозь кольцо на Космонавтов

 

Нынешней ночью автомобилист, находившийся за рулем легкового транспорта, не смог рассчитать траекторию маневра и проехал в буквальном смысле кольцо на проспекте Космонавтов почти насквозь. Пользователи Сети, обговаривая произошедшее, отмечают, что виновник ДТП, вероятно, заснул за рулем во время езды или проехал свой поворот. На фотографиях с места аварии хорошо видны следы лот шин на асфальте, что может говорить о том, что автомобилист, возможно, все же намеревался нажать на педали тормоза.

В ДТП никто из людей не пострадал, а машина затормозила в центре клумбы. Как заметил один из жителей Ростова-на-Дону, хорошо, что водитель не въехал в остановку общественного транспорта, тогда как хороший автомобилист обязуется думатьза всех осталльных участников дорожного движения, а не за себя одного.
Никита Готский
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