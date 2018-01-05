В Ростове спящий водитель проехал насквозь кольцо на Космонавтов

Заснувший за рулем машины ростовский водитель проехал насквозь кольцо на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает местная пресса.

Никита Готский

Нынешней ночью автомобилист, находившийся за рулем легкового транспорта, не смог рассчитать траекторию маневра и проехал в буквальном смысле кольцо на проспекте Космонавтов почти насквозь. Пользователи Сети, обговаривая произошедшее, отмечают, что виновник ДТП, вероятно, заснул за рулем во время езды или проехал свой поворот. На фотографиях с места аварии хорошо видны следы лот шин на асфальте, что может говорить о том, что автомобилист, возможно, все же намеревался нажать на педали тормоза.В ДТП никто из людей не пострадал, а машина затормозила в центре клумбы. Как заметил один из жителей Ростова-на-Дону, хорошо, что водитель не въехал в остановку общественного транспорта, тогда как хороший автомобилист обязуется думатьза всех осталльных участников дорожного движения, а не за себя одного.