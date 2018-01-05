В полицейском участке Ростова мужчина устроил шоу правоохранителям

В одном из полицейских участков Ростова местный мужчина начал танцевать и вести себя неадекватно. При этом стражи порядка снимали его на камеру и включили музыку.

Видеоклип, на котором мужчина в неадекватном состоянии представил полицейский участок танцполом, появилось на странице города в социальной сети.Хорошо видно, как задержанный сначала бегает от угла до угла и размахивает руками. Сообразительные полицейские решили помочь танцору, включив песню на телефоне. Услышав мелодию, мужчина начал танцевать в ритм песни.Видео заставило многих рассмеяться. Даже полицейские не скрывали этого во время записи. Нашлись и те, кто высказался против такого решения стражей порядка. Они не должны были снимать подобное и выкладывать в Интернет. Многим не понравилось, что они еще и музыку включили.Вероятнее всего, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических средств. Правоохранители не сообщают по какой причине был арестован герой видео.