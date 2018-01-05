Жители Челябинска нашли выброшенную резиновую куклу из секс-шопа

Жители Челябинска нашли во дворе металлургического завода куклу для интимных утех. Резиновая женщина одиноко валялась под окнами многоэтажного дома. Брошенная кукла неожиданно стала предметом обсуждения в соцсети после того, как один из пользователей запостил в интернет ее фото.

Дарья Светозарова

Челябинцы стали строить предположения, почему альковных дел мастерица оказалась не удел. Одни предположили, что кукла надоела владельцу, и ему захотелось новенькую «моложе и красивее». Другие решшили, что между «любовниками» произошла ссора, и резиновая женщина ушла от строптивого возлюбленного. Некоторые пошутили, что «девушка» просто не дошла до магазина и прилегла отдохнуть, еще одни подумали, что на нее напали разбойники и ограбили.В конце концов, все пришли к выводу, что кукле нужно помочь – забрать с улицы и обогреть. Однако когда комментаторы-мужчины отправились резиновой женщине на помощь, ее на месте уже не было. «Хозяин одумался и вернул», - отшутились они.