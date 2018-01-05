На Багамах владелец дрона спас мальчика от нападения акул

На Багамских островах маленький мальчик едва не стал обедом сразу для четырёх акул, которые собирались атаковать ничего не подозревающего купальщика. Мальчику повезло, что на берегу дроном управлял один из отдыхающих, который предупредил его об опасности.

На берегу также находился и турист, управляющий дроном, который благодаря видеокамере, установленной на устройстве, сумел рассмотреть подплывающих хищников и предупредить мальчика об опасности. По словам оператора дрона, мальчик еле расслышал его слова, но этого хватило, чтобы спасти его от нападения.

Александр Вест

На просторах популярного видеохостинга YouTube был обнародован видеофайл, на котором запечатлён момент появления акул рядом с купающимся ребёнком. На кадрах опубликованного видео можно заметить, как отдыхающие стоят на берегу, а в прозрачных морских водах начинает купаться маленький мальчик. После того, как мальчик зашёл в море, он опустил голову под воду, чтобы детальнее изучить содержимое дна, а в этот момент к нему стали приближаться хищные рыбы.