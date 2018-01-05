На Багамах владелец дрона спас мальчика от нападения акул

На просторах популярного видеохостинга YouTube был обнародован видеофайл, на котором запечатлён момент появления акул рядом с купающимся ребёнком. На кадрах опубликованного видео можно заметить, как отдыхающие стоят на берегу, а в прозрачных морских водах начинает купаться маленький мальчик. После того, как мальчик зашёл в море, он опустил голову под воду, чтобы детальнее изучить содержимое дна, а в этот момент к нему стали приближаться хищные рыбы.
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