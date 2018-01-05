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| | В Свердловской области дети ушли в лес и не вернулись

В Свердловской области дети ушли в лес и не вернулись

Сегодня, 12:42
Неподалеку от населенного пункта Кушва в Свердловской области были объявленными пропавшими без вести два ребенка. Согласно сведениям правоохранительных органов, мальчики потерялись в лесу. Вместе с 11-летними детьми отправились также и их собаки.
 

В Свердловской области дети ушли в лес и не вернулись

 

Согласно предварительной информации, дети направились в лес, чтобы построить штаб для собственных мальчишеских игр, однако с тех пор связь с ними утрачена. Родители просят всех поучаствовать в поисках мальчиков.
 
На данный момент к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, а также МЧС. Поисковые отряды разделились на несколько крупных групп и прочесывают лес.

Николай Офицеров
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