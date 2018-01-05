В Свердловской области дети ушли в лес и не вернулись

В Свердловской области дети ушли в лес и не вернулисьСегодня, 12:42
В Свердловской области сотрудники МЧС и сотрудники полиции разыскивают двух детей, пропавших в лесу. Информацию об этом сообщают работники пресс-службы
В ночь с 6 на 7 сентября в Череповецком районе Вологодской области правоохранители нашли троих малолетних детей, которые накануне ушли в лес и не вернулись.
Сегодня, 20 января, корреспондентам информационного агентства ВладТайм сообщили, что в Псковской области на днях пропало два маленьких мальчика. Это произошло