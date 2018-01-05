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Космологи убеждены в своей правоте.

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| | В МВД Крыма составили список поулярных видов мошенничества

В МВД Крыма составили список поулярных видов мошенничества

Сегодня, 12:35
Телефонный обман – самый популярный вид махинаций среди мошенников Крыма. Также в список попали розыгрыш призов, лечение от болезней и снятие порч, хищение денег с банковских карт. Рейтинг составили специалисты МВД по РК.

В МВД Крыма составили список поулярных видов мошенничества

 

На официальном портале МВД Республики Крым проинформировали о популярных видах мошенничества. Лидером рейтинга обманов стали телефонные махинации. Есть множество вариантов данного вида мошенничества: звонок от родственника, попавшего в беду, от сотрудников службы техподдержки или от оператора. В любом случае обманщики просят перечислить деньги или заплатить штраф либо какую-то услугу. Второе место занимает хищение денег с банковских карт. На третьем – гадания и снятия порч. Затем идут предложения оформить социальные выплаты или обменять деньги на купюры нового образца.

В списке оказался и относительно новый вид мошенничества – поход к экстрасенсу или целителю. «На удочку» таких мошенников чаще попадают одинокие женщины.
Виктория Озерова
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