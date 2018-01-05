Голый велосипедист шокировал жителей Ростова

Очевидцы утверждают, что полуголого мужчину на велосипеде можно было заметить на дорогах Ростова в районе проспекта Шолохова. Ростовчане заметили, что в ночь, когда был замечен раздетый мужчина, на улице стояла минусовая температура, однако, это не помешало таинственному незнакомцу продолжить свой путь. Отметим, что из одежды на велосипедисте была лишь обувь с носками, а также шорты, шапка и рюкзак за спиной.
Голый велосипедист шокировал жителей РостоваСегодня, 11:12
По улицам Ростова прогуливается полуобнаженный мужчина в одних шортах. Жители города, столкнувшиеся с "закаленным" гражданином, сфотографировали его,
Теперь у жителей Ростова-на-Дону появилась возможность оплачивать парковку в центре города с помощью смартфона.
В минувший вторник на 131 км автодороги "Кострома - Иваново" (Фурмановский район) погиб велосипедист. 46-летний мужчина ехал на велосипеде посередине проезжей