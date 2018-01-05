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| | Голый велосипедист шокировал жителей Ростова

Голый велосипедист шокировал жителей Ростова

Сегодня, 11:12
Сегодня, 5 января, прямо в центре Ростова-на-Дону сотни ростовчан стали свидетелями того, как велосипедист, обнажившийся практически полностью, разъезжал по улицам города в довольно холодную погоду. Почему мужчина решил появиться на улице голым, неизвестно.

Голый велосипедист шокировал жителей Ростова

 

Очевидцы утверждают, что полуголого мужчину на велосипеде можно было заметить на дорогах Ростова в районе проспекта Шолохова. Ростовчане заметили, что в ночь, когда был замечен раздетый мужчина, на улице стояла минусовая температура, однако, это не помешало таинственному незнакомцу продолжить свой путь. Отметим, что из одежды на велосипедисте была лишь обувь с носками, а также шорты, шапка и рюкзак за спиной.


 
На голове у полуголого экстремала был закреплён светодиодный фонарь со специальными проблесковыми маячками на задней части его головы, которые позволяли проезжающим машинам заметить велосипедиста в довольно неосвещённом районе города. Пользователи в Сети знатно посмеялись над неизвестным мужчиной, а также предположили, что незнакомец мог проиграть в споре, или картах, а таким образом возмещал свой долг.

Александр Вест
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