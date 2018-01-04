В Курганской области мальчик получил травму позвоночника, напоровшись на штырь

По факту получения 7-летним ребенком травмы позвоночника следственный комитет Курганской области занялся расследованием и проверкой обстоятельств происшествия 3 января. Известно, что мальчик напоролся на штырь во время того, как катался с горки.

3 января 2018 года следственное управление Курганской области было оповещено о происшествии на центральной площади города Кургана, после которого 7-летний мальчик был доставлен в лечебное учреждение с травмой позвоночника. Причиной стало то, что ребенок во время катания с горки напоролся на острый штырь, который торчал из земли.Родственники пострадавшего свидетельствуют о том факте, что в опасной близости к ледяной горке находилась строительная яма с острием внутри, где и оказался ребенок.Правоохранительные органы занялись проверкой обстоятельств произошедшего, место происшествия с целью осмотра посетила следственная группа.Мать мальчика в одной из социальных сетей сообщила, что о характере травмы ее сына – расплющился один из позвоночных дисков. Сам ребенок находится под действием обезболивающих препаратов.