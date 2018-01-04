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| | В Белоруссии трое мальчиков сбежали из детсада, чтобы прокатиться на электричке

В Белоруссии трое мальчиков сбежали из детсада, чтобы прокатиться на электричке

Вчера, 22:08
В Белоруссии в населенном пункте Светлогорск третьего января произошло событие, приведшее к выговору начальнику отдела образования, спорта и туризма. Трое мальчиков сбежали из детского садика и отправились на вокзал, дабы покататься на электричке.

В Белоруссии трое мальчиков сбежали из детсада, чтобы прокатиться на электричке

 

Ребятам удалось доехать до станции Жлобин. Затем их обнаружили милицейские и отправили домой. Заметить исчезновение детей смогли только из родители, которые пришли за ребятами вечером. Они начали задавать вопросы, но сотрудница дошкольного воспитательного заведения затруднилась ответить, когда и куда ушли мальчики. Родители сообщили о происшествии в отделение милиции. Правоохранители оперативно разыскали беглецов. По словам ребят, им просто захотелось покататься на поезде, поэтому они покинули детсад.

Воспитательницу уволили в день происшествия. Стражи порядка разбираются, прочему в воспитательном заведении никто кроме родителей не заметил исчезновение детей. Министр образование Белоруссии назвал отношение к своим обязанностям работниками и руководителями садика халатным.
Домбровский Сергей
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