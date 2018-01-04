Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия

Такие записи стали появляться в социальных сетях, сообщает «ХотГео». Вечерами жители ощущают в воздухе «тошнотворный сладкий запах», которой буквально их душит. Те, кто решили пожаловаться на «Алюминьку» в Государственный экологический центр, получили ответ, что работа по выяснению причин начнётся, когда у службы будет хотя бы 10 заявлений.
«Алюминька» давно доставляет неудобства жителям города и пригорода. Как показывает статистика, люди, проживающие недалеко от производства, очень часто имеют проблемы дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Среди подростков 93% имеют флюороз, который приводит к размягчению костно-мышечной ткани.