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| | Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия

Вчера, 21:21
Волгоградцы стали массово жаловаться, что алюминиевый завод в их городе травит горожан парами.

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия

 

Такие записи стали появляться в социальных сетях, сообщает «ХотГео». Вечерами жители ощущают в воздухе «тошнотворный сладкий запах», которой буквально их душит. Те, кто решили пожаловаться на «Алюминьку» в Государственный экологический центр, получили ответ, что работа по выяснению причин начнётся, когда у службы будет хотя бы 10 заявлений.

«Алюминька» давно доставляет неудобства жителям города и пригорода. Как показывает статистика, люди, проживающие недалеко от производства, очень часто имеют проблемы дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Среди подростков 93% имеют флюороз, который приводит к размягчению костно-мышечной ткани.
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