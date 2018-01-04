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| | Москвичку госпитализировали из-за чемодана, упавшего на нее в самолете

Москвичку госпитализировали из-за чемодана, упавшего на нее в самолете

Вчера, 20:46
На жительницу Москвы, летевшую рейсом из Вены в Москву, в багажном отделении авиасудна упал чемодан. Пассажирку доставили в медучреждение из-за подозрения у нее сотрясения мозга.

Москвичку госпитализировали из-за чемодана, упавшего на нее в самолете

 

Инцидент случился днем 3 января. Правоохранители сообщили, что один из пассажиров забирал чемодан с верхней полки, где размещался его багаж, и допустил неловкость. Случайно чемодан упал на голову 20-летней девушки. 47-летний виновник инцидента поспешил оказать москвичке помощь, но это должного эффекта не возымело. Пришлось обратиться к медикам, которые приняли решение госпитализировать пострадавшую.
Дарья Светозарова
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