Москвичку госпитализировали из-за чемодана, упавшего на нее в самолете

Инцидент случился днем 3 января. Правоохранители сообщили, что один из пассажиров забирал чемодан с верхней полки, где размещался его багаж, и допустил неловкость. Случайно чемодан упал на голову 20-летней девушки. 47-летний виновник инцидента поспешил оказать москвичке помощь, но это должного эффекта не возымело. Пришлось обратиться к медикам, которые приняли решение госпитализировать пострадавшую.
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