Москвичку госпитализировали из-за чемодана, упавшего на нее в самолете

На жительницу Москвы, летевшую рейсом из Вены в Москву, в багажном отделении авиасудна упал чемодан. Пассажирку доставили в медучреждение из-за подозрения у нее сотрясения мозга.

Дарья Светозарова

Инцидент случился днем 3 января. Правоохранители сообщили, что один из пассажиров забирал чемодан с верхней полки, где размещался его багаж, и допустил неловкость. Случайно чемодан упал на голову 20-летней девушки. 47-летний виновник инцидента поспешил оказать москвичке помощь, но это должного эффекта не возымело. Пришлось обратиться к медикам, которые приняли решение госпитализировать пострадавшую.