На Урале отсекли голову «негламурной» Снегурочке

Под Челябинском произошел акт вандализма, в результате которого «негламурная» Снегурочка лишилась головы. Жители Карабаша неоднократно возмущались тем, какой страшненькой получилась скульптура, но никто и не предполагал, что неизвестные «эстеты» вынесут ей такой строгий приговор.

Дарья Светозарова

С первых минут снежная фигура внучки Деда Мороза ужаснула горожан своим кровожадным видом. Лицо Снегурочки было багрового оттенка, а глаза жители нашли слишком выпученными и злобными. «Какая-то она негламурная», - писали пользователи соцсетей. Также они хаяли неудавшееся произведение снежного искусства и за другие, более мелкие недочеты, такие как перекошенный стан и прочее. Мэр Карабаша Олег Буданов написал в интернете о том, что ваятелю страшненькой внучки главного новогоднего волшебника за работу не заплатят.Обезглавливанием злоключения статуи не закончились. Неизвестные вандалы оторвали снежной фигуре руки и ноги, а затем и вовсе разрушили ее. Есть предположения, что Снегурочку «казнил» сам создатель, поскольку его работа не понравилась публике.