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| | В Уфе машина такси врезалась в здание полиции из-за пьяного пассажира

В Уфе машина такси врезалась в здание полиции из-за пьяного пассажира

Вчера, 18:00
В Октябрьском районе Уфы третьего января произошел инцидент. Машина такси протаранила дверь полицейского участка. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ. 

В Уфе машина такси врезалась в здание полиции из-за пьяного пассажира

 

На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором видно, что автомобиль повредил входную дверь здания. Виновника происшествия задержали. По словам правоохранителей, в отделение полиции обратился шофер такси за помощью. Он рассказал о неадекватном пассажире, который ведет себя вызывающе. Пока водитель объяснял ситуацию, пьяный водитель в салоне такси снял машину с ручного тормоза, она скатилась с горки и столкнулась со зданием полиции. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Виновника случившегося отправили в участок, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.


Этим злоключения пассажира не закончились. В отделении полиции молодой человек начал ходить из одного угла в другой. Затем в помещении заиграла музыка и мужчина бросился в пляс. Дальнейшая участь нарушителя на данный момент неизвестна. Является неадекватное поведение гражданина следствием употребления спиртных напитков или причина в психическом заболевании должны выяснить врачи.
Домбровский Сергей
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