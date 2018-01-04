В Уфе машина такси врезалась в здание полиции из-за пьяного пассажира

В Октябрьском районе Уфы третьего января произошел инцидент. Машина такси протаранила дверь полицейского участка. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

Домбровский Сергей

На видеохостинге YouTube появился ролик, на котором видно, что автомобиль повредил входную дверь здания. Виновника происшествия задержали. По словам правоохранителей, в отделение полиции обратился шофер такси за помощью. Он рассказал о неадекватном пассажире, который ведет себя вызывающе. Пока водитель объяснял ситуацию, пьяный водитель в салоне такси снял машину с ручного тормоза, она скатилась с горки и столкнулась со зданием полиции. В результате инцидента никто из людей не пострадал. Виновника случившегося отправили в участок, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.Этим злоключения пассажира не закончились. В отделении полиции молодой человек начал ходить из одного угла в другой. Затем в помещении заиграла музыка и мужчина бросился в пляс. Дальнейшая участь нарушителя на данный момент неизвестна. Является неадекватное поведение гражданина следствием употребления спиртных напитков или причина в психическом заболевании должны выяснить врачи.