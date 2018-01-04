Туристы в Австралии отравились "халявным" порошком "кокаина"

В австралийском городе Перт отдыхали девять туристов, которым по почте пришёл таинственный конверт с белым порошком внутри. Недолго думая, отдыхающие употребили порошок, полагая, что это был кокаин, и попали в больницу, едва избежав смерти.

Александр Вест

После употребления странного порошка у туристов проявились различные отклонения в сознании, некоторые видели галлюцинации, тело других стало временно парализовано, а у некоторых и вовсе случились множественные припадки. Когда один из туристов, не употреблявший неизвестный белый порошок, вернулся домой, он немедленно вызвал скорую помощь и проследил за срочной госпитализацией своих друзей.В госпитале порошок отправили на детальную экспертизу, которая показала, что в конверте был упакован сильный препарат скополамин, который зачастую используют злоумышленники для осуществления изнасилований и ограблений, пока их жертвы парализованы данным веществом. Врачи в больнице заявили, что туристы чудом избежали смертельного исхода.